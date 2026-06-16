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Бизнес

ФАС возбудила дело против трех топливных трейдеров

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров в связи с картельным сговором
Алексей Филиппов/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного сговора у трех трейдеров, торговавших нефтепродуктами на бирже. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что по итогам незапланированных выездных проверок ФАС обнаружила факты, которые доказывают, что эти компании согласовывали действия при заключении сделок на торгах. В частности, речь идет о признаках антиконкурентной сделки для регулярной перепродажи бензина и дизельного топлива по высоким ценам и получения прибыли в особо крупном размере.

Трейдеры выкупали весь объем топлива, запланированный для реализации на бирже. Это ограничивало возможность покупки нефтепродуктов другими участниками рынка, говорится в сообщении.

Согласно заявлению ФАС, злоумышленникам грозят административные штрафы по статье КоАП РФ о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

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