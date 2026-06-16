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Общество

У маяка Анива на Сахалине впервые в истории сел вертолет

«360»: пилот впервые в истории посадил вертолет у маяка Анива на Сахалине
Александр Кряжев/РИА Новости

У маяка Анива на Сахалине впервые в истории сел вертолет. Об этом сообщает телеканал «360».

Российский летчик Андрей выполнил посадку на небольшой скале Сивучья, доставив группу путешественников к труднодоступному мысу.

Как рассказал участник экспедиции фотограф Вадим Махоров, для полета было выбрано время в хорошую погоду и когда нет туристов.

«Подобрали площадку, заранее знали, где камни и скалы, чтобы безопасно сесть без риска», — рассказал Махоров.

Он сообщил, что пилот успешно посадил воздушное судно без инцидентов. Транспортная прокуратура уже начала проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.

В начале июня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что на Сахалине планируют возвести перевалочный комплекс для круглогодичной транспортировки нефти.

Ранее на Сахалине рыбак выжил после нападения медведя.

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