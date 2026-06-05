Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Сахалине построят перевалочный комплекс для транспортировки нефти

На Сахалине хотят построить перевалочный комплекс для транзита российской нефти
Norlys Perez/Reuters

На Сахалине планируют возвести перевалочный комплекс для круглогодичной транспортировки нефти. С таким заявлением выступил губернатор области Валерий Лимаренко, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это хороший проект, и это хорошее предложение для инвесторов. Сахалин находится в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом смысле тот, кто быстрее вложит деньги в такой проект, тот больше заработает и получит успех», — отметил Лимаренко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в кулуарах ПМЭФ, что объем добычи нефти в России на текущий момент ниже, чем в начале текущего года.

По словам ирландского аналитика и экономиста Филипа Пилкингтона, планы Евросоюза по возможной заморозке потолка цен на российскую нефть демонстрируют крах санкционной политики. Пилкингтон считает, у ЕС нет никакой стратегии на этот случай.

Ранее в Японию прибыл танкер с российской нефтью.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!