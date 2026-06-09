На Сахалине рыбак выжил после нападения медведя

Рыбак выжил после встречи с медведем на Сахалине. Об этом сообщает «Эхо Сахалина».

Инцидент произошел недалеко от моста на Найбе. По данным Telegram-канала, мужчина ловил рыбу, когда на него напал хищник.

«У сахалинца диагностированы рваные раны головы — врачи будут проводить комплексную диагностику», – сообщается в публикации.

Несмотря на наличие серьезных травм, россиянин смог самостоятельно обратиться за помощью. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Известно, что в этот момент мужчина находился в сознании.

Егери тем временем разыскивают животное, которое напало на пострадавшего. Им разрешено открывать огонь по медведю и ликвидировать его ради безопасности людей.

До этого в японском городе Фукусима медведь пришел в город и напал на людей. Он атаковал двух работников металлургического предприятия, затем отправился к жилым домам. В результате, помимо сотрудников, пострадала пожилая женщина и мужчина.

Ранее вахтовики встретили медведя на трассе в Якутии и сняли его на камеру.