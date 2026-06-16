Появились подробности о стрелявших в российского художника в Польше

В деле об открытой по российскому художнику Семену Скрепецкому (настоящее имя — Роберт Кузовков) стрельбе появились новые подробности. Об этом сообщают польские СМИ.

Уточняется, что по делу были задержаны двое мужчин, пока обвинения ни одному из них не предъявлены. Задержанные — граждане Белоруссии в возрасте 33 и 37 лет. Правоохранители обнаружили их в районе консульства Республики Белоруссии в городе Бяла-Подляска.

На месте происшествия прокурор Люблина совместно с сотрудниками уголовного розыска провел осмотр, обнаружив гильзы и один патрон калибра 9 миллиметров. После этого удалось восстановить картину произошедшего.

«К Скрепецкому подошел мужчина, который произвел три выстрела из пистолета. Когда пострадавший упал на землю, нападавший подошел к нему и произвел еще два выстрела с близкого расстояния», — рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак.

В прокуратуре также обратились к гражданам с просьбой предоставить записи камер с видеорегистраторов, которые могли зафиксировать нападение.

На россиянина напали в Бяла-Подляске 15 июня. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось.

По информации телеканала wPolsce24, им оказался 44-летний художник Семен Скрепецкий. По неофициальной информации, Скрепецкий имел статус политического беженца и критиковал действующую российскую власть.

Ранее художница Саша Скочиленко получила штраф за комикс «Книга о репрессиях».