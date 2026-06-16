Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Появились подробности о стрелявших в российского художника в Польше

После стрельбы в художника Семена Скрепецкого задержали двоих граждан Белоруссии
Shutterstock

В деле об открытой по российскому художнику Семену Скрепецкому (настоящее имя — Роберт Кузовков) стрельбе появились новые подробности. Об этом сообщают польские СМИ.

Уточняется, что по делу были задержаны двое мужчин, пока обвинения ни одному из них не предъявлены. Задержанные — граждане Белоруссии в возрасте 33 и 37 лет. Правоохранители обнаружили их в районе консульства Республики Белоруссии в городе Бяла-Подляска.

На месте происшествия прокурор Люблина совместно с сотрудниками уголовного розыска провел осмотр, обнаружив гильзы и один патрон калибра 9 миллиметров. После этого удалось восстановить картину произошедшего.

«К Скрепецкому подошел мужчина, который произвел три выстрела из пистолета. Когда пострадавший упал на землю, нападавший подошел к нему и произвел еще два выстрела с близкого расстояния», — рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак.

В прокуратуре также обратились к гражданам с просьбой предоставить записи камер с видеорегистраторов, которые могли зафиксировать нападение.

На россиянина напали в Бяла-Подляске 15 июня. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось.

По информации телеканала wPolsce24, им оказался 44-летний художник Семен Скрепецкий. По неофициальной информации, Скрепецкий имел статус политического беженца и критиковал действующую российскую власть.

Ранее художница Саша Скочиленко получила штраф за комикс «Книга о репрессиях».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!