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Общество

В Польше неизвестные устроили пожар в украинском ресторане

RMF FM: в Варшаве двое злоумышленников подожгли украинский ресторан
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Варшаве двое неизвестных подожгли украинский ресторан. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По информации журналистов, инцидент произошел в варшавском районе Воля. Часть оборудования в заведении оказалась уничтожена».

На записи одной из камер видеонаблюдения видно, как двое молодых людей в капюшонах разбивают стекло входной двери ресторана и попадают внутрь. Там они разливают легковоспламеняющуюся жидкость, которую затем поджигают. Другая камера зафиксировала побег злоумышленников с места преступления.

«В какой-то момент видно, как один из мужчин стоит у дверей, из которых валит дым, и фотографирует пожар», — сказано в публикации.

В настоящее время прокуратура проверяет различные версии произошедшего — от действий конкурентов до возможной диверсии по заказу иностранных спецслужб.

До этого издание Wirtualna Polska писало, что напряжение в отношениях с Украиной грозит Польше пересмотром подхода к диалогу с соседним государством. Публицист Збигнев Парафянович назвал наличие общего противника стран в лице России недостаточным фундаментом для выстраивания долгосрочных дружеских связей между Киевом и Варшавой.

Ранеет Польша отказалась дарить подарки Украине из-за улицы Бандеры.

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