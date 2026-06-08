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Политика

В Польше задумались о пересмотре подхода к Украине из-за напряжения с Киевом

Wirtualna Polska: напряжение с Украиной грозит пересмотром подхода Польши
Shutterstock

Напряжение в отношениях с Украиной грозит Польше пересмотром подхода к диалогу с соседним государством. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Публицист Збигнев Парафянович назвал наличие общего противника стран в лице России недостаточным фундаментом для выстраивания долгосрочных дружеских связей между Киевом и Варшавой.

Аналогичного мнения придерживается и экс-посол Польши в США Марек Магеровский. По словам дипломата, исторические разногласия между двумя странами остаются непреодолимыми факторами.

Эксперты считают, что Варшаве следует отказаться от иллюзий взаимопонимания и начать действовать исходя из прагматичных целей.

Парафянович добавил, что Польше следует готовиться к трудным временам, а также непростым отношениям с Украиной, определить сферу своих интересов в соседней республике, «выбирать из этого пирога изюм, а не есть одну только корку».

Отношения между Польшей и Украиной обострились после решения Киева присвоить бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что намерен лишить украинского лидера Владимира Зеленского. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сввою очередь заявил, что солдаты заслуживают «безусловного уважения» и не имели в виду ничего «антипольского».

Ранее польский премьер заявил, что отношения с Украиной могут испортиться.

 
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