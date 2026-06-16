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Политика

В Крыму займутся переименованием улиц

Константинов: в Крыму проведут ревизию названия улиц и общественных пространств
Владимир Астапкович/РИА Новости

Власти Крыма намерены переименовать улицы, общественные пространства и учреждения, носящие имена людей, оставивших отрицательный след в истории. Об этом заявил спикер парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Парламентарий выразил уверенность в необходимости провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен российских выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых.

Константинов отметил, что этим вопросом будет заниматься комитет государственного совета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике во главе с историком Владимиром Бобковым.

При этом спикер парламента призвал не брать пример с нацистов, которые уничтожают прошлое. Он подчеркнул, что к истории необходимо относиться внимательно и расставлять правильные акценты.

Какие именно названия изменятся, Константинов не уточнил.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе переименуют кинотеатр «Украина» после атаки украинских вооруженных сил на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». По его словам, объект не может носить такое название после варварского удара Киева.

Ранее сообщалось, что Google не переименовал названия поселков в Крыму.

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