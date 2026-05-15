В Иркутской области многодетная мать с сожителем насиловала маленького сына-инвалида

В Иркутской области женщину обвинили в насилии над ребенком-инвалидом

В Иркутской области 46-летняя мать стала фигуранткой проверки после обвинений в надругательстве над сыном-инвалидом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи обратили внимание на семью после обращения местной правозащитницы. Ей прислали видео, на котором эта женщина занимается сексом с возлюбленным и шестилетним мальчиком-инвалидом.

Как удалось выяснить позже, речь идет о жительнице Нижней Слободы. У нее пятеро детей, одного из которых сняли в ролике.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление достоверности информации, всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в СК.

По данным Babr Mash, следователи уже возбудили уголовное дело. Всех детей из семьи изъяли. На данный момент специалисты оказывают им всю необходимую психологическую помощь.

До этого в Индии двоюродный брат изнасиловал сестру вместе с друзьями и бросил в поле. Причиной мог стать разлад в семье из-за длительного земельного спора.

Ранее в Саратове отчим четыре года насиловал дочерей сожительницы и снимал с девочками видео.