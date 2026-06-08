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Общество

Красноярец годами насиловал падчерицу, пока мать пропадала на суточных дежурствах

В Красноярске мужчину осудили за истязание падчерицы
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

Жителю Красноярска вынесли приговор за насилие над падчерицей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, школьница подвергалась истязаниям в период с декабря 2022 по май 2025 года. Девочка жила с матерью и отчимом, но первая часто находилась на суточных дежурствах, и ее возлюбленный пользовался ситуацией.

Как рассказала сама девочка, мужчина насиловал ее. После этого он брал нож в руки, приставлял ей к горлу и угрожал расправиться с ее семьей и кошкой. Помимо этого, он говорил, что увезет ее в лес и там расправится, а матери скажет, что она сбежала из дома.

«Она этого очень сильно боялась все время, поэтому о произошедшем никому не рассказывала», – сообщается в публикации.

В отношении отчима возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об изнасиловании и истязании. Возраст девочки не уточняется, но известно, что ей было меньше 14 лет.

Сам фигурант вину не оспаривал и раскаялся. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее дочь обвинила вышедшего на свободу отца-насильника в мести, затронувшей ее детей.

 
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