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Общество

Учительница Путина рассказала, каким учеником президент РФ был в школе

Преподаватель Вера Гуревич: Путин в школе был закрытым лидером
Сергей Бобылев/РИА Новости

Классный руководитель и первая учительница Владимира Путина, преподававшая немецкий язык, рассказала, каким президент России был в школьные годы. В интервью RT она сообщила, что, хотя он был лидером, оставался закрытым человеком.

По словам педагога, в школьные времена Владимир Путин был лидером, потому что его таковым считал коллектив. Сам же он оставался закрытым человеком, который не выставлял себя напоказ и не выдвигался на голосование на руководящие учебные посты.

«Этого не было. Ну, как говорят, он рос в своей внутренней потребности, у него были какие-то интересы», — добавила Гуревич.

До этого Вера Гуревич согласилась с тем, что последние годы стали для политика самыми сложными, однако подчеркнула, что у главы государства хватит сил справиться с трудностями. По словам педагога, у него «путинский характер» — учительница подчеркнула, что такой характер, твёрдый, «как кремень», он унаследовал от своего отца.

Ранее учительница Путина сравнила Россию с «рассвирепевшим медведем» и предупредила Запад.

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