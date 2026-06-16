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Общество

Желающие попасть в Россию из Эстонии вынуждены ночевать на границе

Сотни желающих попасть в РФ ночуют на улице из-за новых правил пропуска в Нарве
Соцсети

Перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Нарва-1» со стороны Эстонии, где внесли изменения в график работы, скопилась очередь из сотен желающих попасть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на парковке у пункта пропуска скопилось около 60 автомобилей.

Журналисты добавляют, что более сотни человек остались на улице ждать до утра, чтобы сохранить свои места в очереди.

Подобная ситуация на КПП в Нарве была отмечена 12 июня в День России. Тогда со стороны Эстонии к КПП растянулась длинная очередь, а на парковке скопилось свыше 80 автомобилей.

15 мая правительство Эстонии продлило временный особый порядок работы наземных КПП на юго-восточной границе с Россией и сократило часы работы пункта «Нарва-1» с 07:00 до 19:00 по местному времени. Ограничения сказываются не только на россиянах, но и на жителях эстонских приграничных населенных пунктов, которые часто посещают РФ, в том числе ради выгодной закупки более дешевых товаров.

Ранее стало известно, что на КПП в Нарве торгуют местами в очереди на въезд в Россию.

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