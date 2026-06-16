В Анапе неизвестные швырнули яйцо в мать с младенцем

В Анапе в мать с трехмесячным ребенком на руках с высоты швырнули яйцо. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Анапа».

Инцидент произошел 15 июня на улице Ленина. Женщина шла с младенцем в сумке-кенгуру. Внезапно с верхних этажей прямо в них прилетело яйцо.

Удар был таким сильным, что у матери начала гореть рука и появились царапины. Следы остались и на руке ребенка. При этом рядом на земле лежали разбитые овощи и вареные яйца. Предположительно, их бросили те же люди.

На место вызвали полицию. Два часа женщина с малолетними детьми ждала наряд, но никто не приехал, и они ушли домой.

Полицейские начали проверку по факту случившегося, сообщили в ОМВД России по городу. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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