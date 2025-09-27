Уралец швырнул в падчерицу чайник с кипятком за отказ мыть посуду во время застолья

На Урале отчим швырнул в школьницу чайник с кипятком за отказ мыть посуду

На Урале 54-летний мужчина швырнул в 15-летнюю падчерицу чайник с кипятком за то, что та отказалась мыть посуду. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел 26 сентября во время празднования дня рождения матери несовершеннолетней в городе Новоуральске. Предварительно, отчим потребовал, чтобы школьница помыла посуду. Однако та отказалась, и мужчина швырнул в ребенка чайник с кипятком. Пострадавшая выбежала из квартиры и самостоятельно вызвала себе скорую помощь.

В результате происшествия девочка получила термические ожоги лица и тела 1-й и 2-й степени площадью 15%. Ее доставили в местную больницу, а затем перевели в ожоговое отделение детской больницы Екатеринбурга в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося полиция проводит проверку. После получения медицинского заключения о тяжести травм будет принято процессуальное решение.

Ранее пенсионер из Москвы набросился с кулаками на своего внука за отказ помыть посуду.