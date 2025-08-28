В Пермском крае питбайкер метнул шлем в подростка и разбил ему голову

В Кунгуре (Пермский край) 15-летний питбайкер метнул шлем в голову 14-летнему оппоненту и нанес ему тяжелые травмы, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что 25 августа в вечернее время в Кунгуре на улице Гребнева у потерпевшего возник конфликт с юношей-питбайкером, который передвигался на спортинвентаре по дорогам общего пользования. Он сделал замечание 14-летнему фигуранту», — отмечается в сообщении.

В ответ подозреваемый снял с головы шлем и метнул его в оппонента. Пострадавший молодой человек получил травму головы, которая расценена как тяжкий вред здоровью. После броска нападавший забрал шлем и скрылся с места происшествия. Впоследствии его нашли и доставили на допрос к следователю.

