На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Питбайкер метнул шлем в подростка и разбил ему голову

В Пермском крае питбайкер метнул шлем в подростка и разбил ему голову
true
true
true
close
Shutterstock

В Кунгуре (Пермский край) 15-летний питбайкер метнул шлем в голову 14-летнему оппоненту и нанес ему тяжелые травмы, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета РФ.

«Следствием установлено, что 25 августа в вечернее время в Кунгуре на улице Гребнева у потерпевшего возник конфликт с юношей-питбайкером, который передвигался на спортинвентаре по дорогам общего пользования. Он сделал замечание 14-летнему фигуранту», — отмечается в сообщении.

В ответ подозреваемый снял с головы шлем и метнул его в оппонента. Пострадавший молодой человек получил травму головы, которая расценена как тяжкий вред здоровью. После броска нападавший забрал шлем и скрылся с места происшествия. Впоследствии его нашли и доставили на допрос к следователю.

Ранее стало известно, что в Москве проведут рейд по нарушениям ПДД самокатчиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами