На Урале собрались ввести новые правила для водителей-мигрантов

В Свердловской области рассматривают возможность введения ограничений на работу иностранных граждан в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщает портал Tagilcity.

Инициативу выдвинул заместитель начальника отдела надзорной деятельности региональной Госавтоинспекции Александр Порубенко. Согласно инициативе, ограничения могут распространиться на регулярные пассажирские перевозки, включая автобусы, трамваи и троллейбусы, заказные перевозки, в том числе такси, а также на грузоперевозки, особенно связанные с транспортировкой опасных грузов.

Разработанный сотрудниками ГАИ документ в ближайшее время рассмотрит специальная комиссия под руководством заместителя губернатора Свердловской области. После этого материалы планируется направить главе региона для принятия решения.

Поводом для обсуждения новых мер стало ДТП, произошедшее 10 июня в центре Екатеринбурга. На улице 8 Марта автобус наехал на группу пешеходов. В результате четверых человек спасти не удалось. Оказалось, что за рулем находился иностранный гражданин, который приехал в Екатеринбург в начале года и был официально трудоустроен.

По словам Порубенко, проблема носит системный характер. Он отметил, что многие иностранные водители пытаются работать по национальным водительским удостоверениям, что противоречит действующему законодательству. При этом некоторые работодатели, включая владельцев таксопарков и логистических компаний, игнорируют требования закона из-за нехватки кадров или стремления сократить расходы.

Представитель ГАИ также указал, что аналогичные ограничения уже действуют в ряде российских регионов. По его словам, такая практика позволила снизить риски аварий с участием иностранных водителей и повысить уровень безопасности на дорогах.

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