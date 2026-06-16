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Общество

В Японии произошло сильное землетрясение

JMA: в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Uwe Anspach/Global Look Press

В центральной части Японии произошло землетрясения магнитудой 5,5. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны (JMA).

Отмечается, что сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

Как сообщает ТАСС, в Токио ощущались сильные подземные толчки, падала посуда, раскачивалась мебель.

12 июня японское правительство пересмотрело базовый 10-летний план подготовки к возможному сильному землетрясению в районе Токио.

Ключевой мерой в обновленном плане станет установка сейсмических автоматических выключателей почти во всех домах Токио и девяти префектур региона Канто к 2035 финансовому году. Сейчас такие устройства есть только в 20% домохозяйств. Поскольку около 70% ущерба при землетрясениях приходится на пожары, возникающие из-за коротких замыканий при обрыве электропроводки, власти намерены усилить меры по их предотвращению.

Ранее в Японии из-за землетрясения нарушилось движение поездов в метро.

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