«От дизентерии до гепатита»: россиянам раскрыли риски поедания немытых плодов

Распространенное мнение о том, что выращенные на собственном огороде ягоды, фрукты и овощи можно не мыть, так как они не обрабатывались химикатами, ошибочно. Даже если кажется, что плод чистый, на него не попала земля, на нем есть микробная флора и яйца гельминтов, предупредила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT.

«Почва — естественная среда обитания огромного количества патогенов. На поверхности плодов оседают бактерии и вирусы, способные вызвать дизентерию, сальмонеллёз, гепатит А», — подчеркнула специалист.

В том числе в почву с экскрементами животных могли попасть яйца аскарид, токсокар и других паразитов, в том числе с соседних участков. По словам Кашух, особенно опасны в этом отношении ягоды – такие, как малина и клубника, которые внешне часто кажутся чистыми.

Абсолютно все продукты, в том числе с несъедобной кожурой, важно тщательно мыть, а иногда подвергать специальной обработке. Так, морковь, редис и прочие корнеплоды врач посоветовала оставить в теплой воде на 10–15 минут, после чего промыть щеткой под проточной водой. Яблоки, кабачки и огурцы нужно мыть под водой в течение двух–трех минут. Зелень и салат обрабатывать особенно внимательно, начиная с отрезания корней и испорченных участков, а затем помещая в прохладную воду на 15–20 минут. После этого их промывают — только тогда листья можно употреблять в пищу.

Что касается ягод, то их моют непосредственно перед едой, чтобы избежать размягчения. Такие плоды, как вишня, клубника, смородина или ирга, промываются в дуршлаге и иногда замачиваются на период до 10 минут. Малину также предварительно нужно погрузить в емкость — например, в сито, а затем осторожно промыть прохладной проточной водой, заключила Кашух.

До этого врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули предупредил, что при употреблении немытых овощей и фруктов есть риск заразиться, например, аскаридами и лямблиями, причем это касается как покупных, так и выращенных самостоятельно плодов. Он призвал промывать овощи и фрукты проточной водой, а затем обдавать кипятком. Если контакт с горячей водой нежелателен — например, кипяток может испортить ягоды, то их следует замочить в специальном растворе. Готовится он в соотношении одна столовая ложка соды на литр воды или одна чайная ложка уксуса на литр воды.

Ранее врач назвал ягоды, которые чаще всего вызывают аллергию.