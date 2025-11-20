На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Химикаты и паразиты»: россиян призвали тщательно обрабатывать овощи и фрукты

Паразитолог Бартули: фрукты и овощи важно не только мыть, но и обрабатывать
Shutterstock

Фрукты и овощи перед употреблением важно тщательно мыть, а также обрабатывать, чтобы исключить риски подхватить паразитов, которые часто размножаются на их поверхности. Если халатно отнестись к этому вопросу, то высоки риски заразиться, например, аскаридами и лямблиями, причем это касается как покупных, так и выращенных самостоятельно плодов, предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

«Мухи в летний период переносят яйца аскарид. Они могут сесть, например, на удобрения, на кал животных и людей, и перенести яйца аскарид на помидоры, на огурцы, на хлеб, на ягоды и так далее. При употреблении продуктов, на которых посидела муха, есть вероятность заразиться», — пояснил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Н также напомнил, что часто дачники используют навоз, компост как удобрения, которые тоже повышают риски заражения паразитами. Он призвал промывать овощи и фрукты проточной водой, а затем обдавать кипятком. Если же контакт с горячей водой нежелателен – например, кипяток может испортить ягоды, то их следует замочить в специальном растворе. Готовится он в соотношении одна столовая ложка соды на литр воды или одна чайная ложка уксуса на литр воды.

Помимо паразитов, тепличная магазинная плодоовощная продукция представляет опасность с точки зрения химикатов, которыми ее обрабатывают. Кроме того, на них могут быть цисты лямблии, поэтому такие плоды тоже важно сначала мыть проточной водой, затем обрабатывать кипятком. А фрукты и овощи с кожурой – например, лимоны, апельсины – можно мыть с мылом, отметил врач.

Бартули также рассказал об основных симптомах лямблиоза, выделив жидкий стул, кожные высыпания, высокую температуру и острую боль в кишечнике. Кроме того, зараженный человек сталкивается с тем, что даже при полноценном питании у него наблюдается дефицит по нутриентам, заключил паразитолог.

До этого Эдуард Бартули отмечал, что риск заразиться паразитами через мясо намного ниже, чем через рыбу, так как встречающиеся в говядине или свинине микроорганизмы намного легче уничтожаются при термообработке. Что касается наиболее безопасных видов мяса, то к ним относятся курятина и индейка, отметил специалист.

Ранее были названы правила хранения овощей в городской квартире.

