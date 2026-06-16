Эксперт объяснил, как в России будут работать передвижные аптеки

Передвижные аптечные пункты помогут решить проблему с обеспечением лекарствами жителей отдалённых населенных пунктов. Так, например, потребность в них есть на Дальнем Востоке, где некоторым гражданам до ближайшей аптеки нужно преодолеть расстояние до 200 км, отметил директор компании DSM Group Сергей Шуляк. Важно будет контролировать условия перевозки лекарств и технические требования к аптекам на колесах, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Важный момент заключается в том, что это будут населенные пункты, где нет стационарных аптек. Не будет так, что приедет аптека на колесах продавать всё со скидками, а стационарные аптеки, которые несут расходы на персонал и помещение, останутся без покупателей», — подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал не опасаться, что в подобных аптечных пунктах препараты будут уступать по качеству другим аптекам – по словам специалиста, условия хранения и перевозки лекарств будут проверяться. В том числе, как минимум, передвижные аптеки нужно будет оснастить кондиционерами для правильного температурного режима, сами автомобили будут проверяться на соответствие техтребованиям. На основе проверок будут выдаваться лицензии, каждая машина будет принадлежать конкретной сети аптек, пояснил Шуляк.

Он подчеркнул, что делать прогнозы об окупаемости аптек рано, тем более, что основная цель заключается не в этом, а в том, чтобы обеспечить всех жителей доступными лекарствами. Самый комфортный вариант – это заранее составить и согласовать с местными жителями график приезда аптечного пункта – например, раз в неделю, заключил эксперт.

Напомним, в начале мая президент России Владимир Путин подписал закон, в экспериментальном порядке разрешающий с 1 июня продажу лекарств в передвижных аптечных пунктах, но со строгими ограничениями. Так, передвижной аптечный пункт должен иметь статус структурного подразделения стационарной аптеки и финансироваться за её счёт. Им запрещено обслуживать население в тех местах, где есть обычные аптеки. Какие регионы примут участие в эксперименте, будет решать правительство с учётом просьб, поступающих от губернаторов.

Разрешённый президентом эксперимент начнётся предстоящим летом и продлится до начала июня 2029 года. По его итогам будут сделаны выводы о том, способны ли передвижные аптеки изменить ситуацию с доступностью лекарств в малых и отдалённых населённых пунктах.

В Росздравнадзоре ранее назвали причину задержек поставки лекарств в аптеки.