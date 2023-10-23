«Клопы ищут новые жертвы». Почему во Франции расплодились насекомые и при чем тут Россия

Французская разведка подозревает, что Россия может быть причастна к распространению паники среди французов из-за нашествия клопов. Как отмечает BFM TV, в соцсетях последние месяцы распространялись фальшивые статьи за авторством крупных французских газет, но на самом деле таких публикаций в этих изданиях никогда не было. В статьях сообщалось, что клопы стали активно размножаться из-за антироссийских санкций, а привезли этих насекомых в Европу украинские беженцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Французские спецслужбы обвиняют российские медиа в том, что те распространяют фейки о нашествии постельных клопов, чем провоцируют панику у местных жителей. Как сообщает BFM TV, разведка к этой гипотезе относится «очень серьезно».

«Вот уже больше месяца наличие клопов все больше беспокоит французов. Правительство даже организовало межминистерскую встречу для поиска решений», — отмечается в материале на сайте телеканала.

Спецслужбы назвали метод, который якобы использует Россия, операцией «Доппельгангер» — в переводе с немецкого «двойник». Он заключается в подражании заслуживающим доверия средствам массовой информации с целью выдать вымышленную информацию за правдивую. Весной прошлого года глава французского МИД Катрин Колонна уже обвиняла Москву в использовании этих «методов, недостойных страны, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН».

Клопы и санкции

BFM TV приводит несколько примеров таких «фейковых» статей. Одна из них якобы была опубликована в газете La Montagne. В ней утверждается, что Франция заполонена клопами из-за санкций против России: для производства дезинфицирующих средств требуются российские химикаты, но их ввоз в страну запрещен.

«Это все ложь, от первой строчки до последней», — подчеркивает телеканал. Материал распространяли в соцсетях со ссылкой на La Montagne, но в газете такой статьи никогда не выходило.

В другой распространяемой публикации утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу. Материалы с такими заголовками якобы выпустили французские Libération и Le Figaro. На самом деле таких статей в этих газетах не было. Первоначально фальшивый материал появился «в аккаунте Telegram, связанном с RT», утверждает BFM TV.

А что все-таки с клопами?

Проблема наплыва насекомых во Франции действительно существует и остается нерешенной уже десятки лет.

За предыдущие пять лет французы потратили более миллиарда евро на избавление от паразитов. По данным Anses, за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В октябре клопов обнаружили в 17 французских школах-интернатах, семь из них в итоге были закрыты, пишет le Parisien.

По словам энтомолога из Тартуского университета Мати Мартина, постельные клопы происходят из Средиземноморья, поэтому любят теплый климат. Жилые дома и отели для них являются подходящей средой обитания.

«Клопы имеют привычку искать новые жертвы. Если во время путешествия в гостиничный номер заходит новый человек, клопы воспринимают новый объект. То же самое наблюдалось и с блохами», — говорит энтомолог, предупреждая, что рост популяции постельных клопов во Франции может угрожать и другим европейским странам.

Тем не менее проблему с клопами никак нельзя назвать новой, поэтому именно сейчас столь огромный ажиотаж вокруг этой темы вызвал удивление в Париже. Некоторый интерес к «клоповой проблеме» возник после жалоб в социальных сетях от покусанных клопами посетителей кинотеатра, однако «его помогли раздуть».

«Русские не являются источником этого психоза, но они эффективно оседлали волну», — утверждает BFM TV.

Профсоюз специалистов по дезинсекции сообщил, что прокомментировать распространение клопов просили BBC, New York Times и другие мировые СМИ. Марокко и Алжир даже потребовали дезинфицировать корабли, прибывающие из Франции.