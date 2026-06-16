Врач предупредил о риске отравления окрошкой

При нарушении условий хранения окрошка может нанести серьезный вред здоровью и вызвать тяжелое отравление. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил врач Андрей Звонков.

По словам специалиста, окрошка, которая даже один день простояла вне холодильника, может стать причиной пищевого отравления.

«Это не та еда, которую можно готовить на несколько дней. Есть надо немедленно, прямо сразу. Это не суп, который вы прокипятили и спокойно обедаете им неделю. Просто окрошка — это среда, в которой любой микроорганизм, любая бацилла размножается за 2 часа», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что окрошку следует употреблять в первый час после приготовления. В дальнейшем в блюде начнут размножаться грибки и различные микроорганизмы.

Помимо этого, по словам эксперта, кефир и квас, которыми традиционно заправляют блюдо, плохо сочетаются с мясом и салатом. Бактерии, содержащиеся в этих продуктах, быстро вступают в реакцию и создают опасную для здоровья популяцию. В итоге возрастает риск столкнуться с сильной диареей.

До этого медиаплатформа Food.ru и торговая сеть «Пятерочка» по итогам исследования сообщили «Газете.Ru», какие рецепты окрошки оказались самыми востребованными. В 2025 году россияне посмотрели рецепты окрошки свыше 440 тысяч раз. Наибольший спрос по-прежнему у традиционных способов приготовления: варианты на кефире и квасе набрали 116 тысяч и 78 тысяч просмотров соответственно.

Ранее врач рассказала, как сделать окрошку полезнее.