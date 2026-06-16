Врач рассказала, как сделать окрошку полезнее

Окрошку не стоит заправлять магазинным квасом, поскольку он содержит большое количество сахара и делает блюдо менее полезным. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, это особенно опасно для пациентов с ожирением, преддиабетом или сахарным диабетом.

«Лучше приготовить квас самостоятельно на сусле или хлебных корках, с добавлением изюма. Другими полезными альтернативами будут кефир, сыворотка, айран или простокваша. Худеющие и вовсе могут использовать простую минеральную воду», – отметила Соломатина.

Для снижения калорийности окрошки врач посоветовала сократить количество желтков, заменить колбасные изделия на диетическое мясо курицы или индейки, а также порезать вместо картофеля топинамбур или корень сельдерея.

При этом эксперт отметила, что это блюдо может представлять опасность для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, поскольку клетчатка может усиливать имеющиеся воспаления.

Медиаплатформа Food.ru и торговая сеть «Пятерочка» по итогам исследования сообщили «Газете.Ru», какие рецепты окрошки оказались самыми востребованными. В 2025 году россияне посмотрели рецепты окрошки свыше 440 тысяч раз. Наибольший спрос по-прежнему у традиционных способов приготовления: варианты на кефире и квасе набрали 116 тысяч и 78 тысяч просмотров соответственно.

Ранее врач назвала необычные полезные свойства окрошки.