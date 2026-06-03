Окрошка на воде обогнала по популярности квас и кефир

Россияне стали чаще готовить окрошку на воде, а не на квасе

Окрошка остается одним из самых популярных холодных блюд летом. Медиаплатформа Food.ru и торговая сеть «Пятерочка» провели исследование и выяснили, какие рецепты окрошки оказались самыми востребованными. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В 2025 году россияне посмотрели рецепты окрошки свыше 440 тысяч раз. Наибольший спрос по-прежнему у традиционных способов приготовления: варианты на кефире и квасе набрали 116 тысяч и 78 тысяч просмотров соответственно.

Наряду с классикой пользователи активно искали и нестандартные рецепты. Так, окрошка с крабом на айране набрала 8 тысяч просмотров. В топ также вошли окрошка с домашним ростбифом и яблоком (6 тысяч просмотров) и окрошка с килькой в томате (1 тысяча просмотров).

В 2026 году сезон окрошки только начался, но рецепты открыли уже более 22 тысяч раз. Лидирующей заправкой стала вода — различные варианты такой окрошки пользователи смотрели почти 5 тысяч раз, что почти вдвое чаще рецептов с квасом (3 тысячи просмотров) и в пять раз чаще, чем с кефиром (1 тысяча просмотров).

В этом году россияне продолжают экспериментировать. В топ необычных рецептов вошли окрошка с черемшой, несколько вариантов холодного супа на отварной куриной грудке и сыроедческая окрошка с авокадо, зеленым яблоком и семечками.

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