Гидролог объяснил «венецианские» последствия ливней на улицах Москвы

После прошедших ливней в Москве некоторые улицы на время оказались затоплены, что объясняется забившимися ливневками и тем, что не все из них рассчитаны на рекордное количество осадков. Однако такие явления, когда столичные улицы превращаются в Венецию, случаются редко, поэтому нет потребности учитывать их при проектировании, объяснил НСН начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева Сергей Беднарук.

«Ливневки либо забиты мусором, либо у них недостаточная пропускная способность. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Проблема решается созданием эффективного водоотведения и грамотной эксплуатацией соответствующих систем», ― пояснил эксперт.

По его словам, количество накапливающейся после дождей воды в любом городе напрямую связано с тем, насколько большая площадь покрыта асфальтом, который мешает влаге уходить в землю. Таким образом, асфальтирование, по сути, создаёт условия для скопления воды.

Кроме того, большую роль играют высокие бордюры, которые также мешают дождевой воде и направляют её по дорогам. В целом такие моменты обычно учитывать на этапе проектирования. Однако в столичном регионе потопы в результате ливней — это крайне редкое явление, поэтому нет необходимости учитывать их при проектировании, заключил гидролог.

До этого обрушившиеся на Москву ливни привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта. Автомобилисты пожаловались на резкое осложнение дорожной ситуации и образование глубоких луж на проезжей части, мешающих нормальному движению транспорта. Также подтоплению подверглись Новый Арбат и Кутузовский проспект.

А за последние сутки, как сообщил сегодня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 мм осадков. В Строгино выпало 10 мм, в Тушино — 14 мм, а в Бутово — 15 мм. При этом месячная норма для июня составляет 77 мм. По словам синоптика, лидерами по количеству выпавших осадков за прошедшие сутки стали Дмитров и Мелихово.

Ранее жителей столичного региона предупредили об осадках до 12 мм.