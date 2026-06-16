Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Убийцей девочки, найденной на чердаке в Приморье, оказался ее одноклассник

РЕН ТВ: убийцей девочки на чердаке в Приморье оказался ее одноклассник
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

Девочку, найденную мертвой на чердаке в Приморье, убил ее одноклассник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, семиклассница гуляла со своим одноклассником. Они залезли на чердак, где тот ее задушил.

Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на чердаке дома в Приморье. По факту обнаружения школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого подростка задержали, решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее якутский подросток молотком проломил голову сверстнику.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!