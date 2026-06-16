Убийцей девочки, найденной на чердаке в Приморье, оказался ее одноклассник

Девочку, найденную мертвой на чердаке в Приморье, убил ее одноклассник. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Предварительно, семиклассница гуляла со своим одноклассником. Они залезли на чердак, где тот ее задушил.
Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на чердаке дома в Приморье. По факту обнаружения школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого подростка задержали, решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Ранее якутский подросток молотком проломил голову сверстнику.