Якутский подросток молотком проломил голову сверстнику

В Якутии 17-летний юноша поссорился со сверстником и избил его молотком в подсобке, пострадавший не выжил. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел в подсобном помещении здания по улице Октябрьской. Между двумя 17-летними юношами произошла ссора, в ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил юношу молотком по голове.

Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, спасти его не удалось. Личность нападавшего быстро установили, в отношении юноши возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого во Владивостоке суд приговорил местного жителя к 8,5 годам лишения свободы за жестокое избиение собутыльника, пострадавший не выжил. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора, хозяин квартиры схватил табурет и несколько раз ударил им гостя по голове.

Ранее россиянин поссорился с приятелем и избил его мясорубкой.