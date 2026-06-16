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Общество

Во Франции установилась аномальная жара

Figaro: во Франции на неделе ожидается жара до +39°C
Philippe Wojazer/Reuters

Во Франции на неделе ожидается аномальная жара до +39°C, пишет газета Le Figaro.

По информации синоптиков, воздух на средиземноморском побережье Франции во вторник может прогреться до +34°C. В среду жара накроет всю территорию Франции, местами температура достигнет +36°C, это превысит сезонную дневную норму в период с 1991 по 2020 годы на 12°C.

Самым жарким днем на неделе станет четверг. Днем температура в Долине Луары достигнет +39°C.

Синоптики сообщают, что жаркая погода может отступить на выходные.

До этого метеоролог Ихсан Юртташ сообщал, что жара в Турции в 2026 году может обновить многолетние рекорды. По его словам, этим летом ожидается температура выше климатической нормы практически во всей Турции. В некоторых регионах, отметил Юртташ, показатели могут приблизиться к рекордным значениям и даже превысить их.

Наиболее высокая температура будет на побережье Средиземного моря, в том числе в Анталье, Аланье, Белеке и Сиде. В июле и августе столбики термометров могут превысить +40°C в дневные часы. Высокая влажность будет дополнительно усиливать ощущение жары.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.

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