Названа неожиданная причина хронических головных болей

Врач Обушенков: хронические головные боли могут быть связаны с полостью рта

Хронические головные боли не всегда имеют неврологическую природу — в некоторых случаях их причина кроется в стоматологических проблемах: нарушении прикуса, воспалении зубов или дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-стоматолог, основатель международного бренда Revyline Максим Обушенков.

«Если головная боль усиливается при жевании, сопровождается дискомфортом в области челюсти или щелчками при открывании рта, стоит обратиться не только к неврологу, но и к стоматологу-гнатологу», — посоветовал специалист.

Кроме того, вызывать сильные боли могут кариес, пульпит и периодонтит за счет вовлечения тройничного нерва, добавил он.

Заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова до этого назвала три главных отличия мигрени от обычной головной боли.

По ее словам, мигрень длится от четырех до 72 часов, может не реагировать на нестероидные противовоспалительные средства и сопровождаться дополнительными симптомами, такими как свето- и звукочувствительность.

Ранее ортопед назвал обувь, которая может вызывать головную боль.