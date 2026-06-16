Невролог назвала три главных отличия мигрени от обычной головной боли

В отличие от обычной головной боли, мигрень длится от четырех до 72 часов, может не реагировать на нестероидные противовоспалительные средства и сопровождаться дополнительными симптомами, такими как свето- и звукочувствительность. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

По словам врача, отличие мигрени от других видов головной боли заключается в ее высокой интенсивности и наличии четких критериев.

«Мигрень обычно начинается с одной стороны головы, но может распространяться и на другую. Это длительная головная боль, приступ длится от четырех до 72 часов и оценивается, как минимум, на пять баллов по шкале боли», – уточнила невролог.

Боль сопровождается дополнительными симптомами, такими как свето- и звукочувствительность, которые усиливаются при физической нагрузке. У одного пациента боли могут отличаться по интенсивности в разные дни. Также мигрень может сопровождаться тошнотой и рвотой.

Состояние людей с мигренью также может не улучшаться после приема нестероидных противовоспалительных средств («Нурофен»). Они снимают только воспаление и общую боль, но не устраняют саму причину — расширение сосудов головного мозга и выброс нейропептидов, характерные для мигренозного приступа.

Подробнее о причинах возникновения мигрени и методах ее лечения в России — в интервью «Газеты.Ru».

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