Названа обувь, которая может вызывать головную боль

При выборе обуви большинство людей ориентируются прежде всего на внешний вид и модные тенденции. Комфорт и анатомическая правильность нередко отходят на второй план. Между тем именно обувь во многом определяет состояние опорно-двигательного аппарата и общее самочувствие, рассказал «Газете.Ru» травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

По его словам, даже привычные туфли на каблуках способны провоцировать головные боли и хроническую усталость.

«При ходьбе и беге основная нагрузка приходится на стопы. В норме опора распределяется между тремя точками: пяткой, основанием большого пальца и мизинца. Благодаря сводам стопы выполняется амортизационная функция — смягчают ударную нагрузку и защищают суставы и позвоночник», — объяснил он.

Если обувь подобрана неправильно, естественная биомеханика нарушается. Зачастую это приводит к постепенному снижению эффективности амортизации и развитию таких нарушений, как плоскостопие, при котором своды стопы деформируются и уплощаются.

«Высокие каблуки перераспределяют вес тела на переднюю часть стопы, значительно увеличивая давление на пальцы. Это может вызывать их деформацию и способствовать развитию состояния, известного как «косточка» (hallux valgus) — отклонения большого пальца наружу», — отметил врач.

Кроме того, постоянное ношение каблуков нарушает естественное положение тела. Для поддержания равновесия перенапрягаются мышцы голени, бедер и спины. Повышается риск травм, включая растяжения связок и повреждения голеностопного сустава. О проблемах с распределением нагрузки часто сигнализируют мозоли и натоптыши. Постоянное чувство усталости в ногах к концу дня также считается типичным последствием.

«Неправильно подобранная обувь может влиять не только на состояние стоп, но и на общее самочувствие. При каждом шаге ударная волна проходит от пяток вверх по позвоночнику, достигая шейного отдела. В норме стопы частично гасят эту нагрузку, однако при нарушении амортизации, например из-за регулярного ношения обуви на высоких каблуках, ударное воздействие усиливается. Это может приводить не только к дискомфорту в ногах и спине, но и к появлению головных болей», — предупредил Игнатов.

Безопасным для здоровья вариантом считается обувь на каблуке высотой 2–4 см, с просторным носочным отделом и возможностью регулировки посадки, например за счет шнуровки или липучек. Такой каблук помогает снизить ударную нагрузку на пятку при ходьбе, а широкая передняя часть обеспечивает стопе комфорт и свободу движения.

«Дополнительно можно использовать ортопедические стельки, ведь они поддерживают своды стопы и уменьшают ударную нагрузку на суставы, позвоночник и ноги», — посоветовал он.

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