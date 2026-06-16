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Общество

Россиянка обнаружила в своем огороде пушечное ядро времен Пугачевского восстания

В Башкирии женщина нашла в огороде пушечное ядро времен Пугачевского восстания
Национальный музей Республики Башкортостан

В Башкирии женщина нашла в своем огороде пушечное ядро XVIII века. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Национального музея.

Инцидент произошел в Уфе во время перекопки участка. Местная жительница обнаружила на нем старинный артефакт диаметром 7,5 сантиметров — она решила принести находку в музей.

По предварительной оценке специалистов, ядро относится к периоду Пугачевского восстания, когда Уфа находилась в осаде. Артефакт пополнил музейную коллекцию.

До этого схрон боеприпасов обнаружили возле магазина в Самаре, когда строители прокладывали дорогу. В какой-то момент ковш зацепил ржавый металл и под слоем земли обнаружились артиллерийские и минометные снаряды.

Ранее на стройке в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ.

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