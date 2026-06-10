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Схрон боеприпасов обнаружили возле магазина в Самаре

63.RU: в Самаре возле магазина обнаружили схрон боеприпасов
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В Самаре возле одного из магазинов нашли схрон с боеприпасами времен войны. Об этом сообщает 63.RU.

Инцидент произошел неподалеку от магазина на Физкультурной улице, когда строители прокладывали дорогу. В какой-то момент ковш зацепил ржавый металл и под слоем земли обнаружились артиллерийские и минометные снаряды. Предположительно, эти боеприпасы лежали там с военных времен.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли участок и выставили оцепление. В полиции пояснили, что они занимаются лишь охраной небезопасного места, а разминированием займутся другие ведомства.

До этого на стройке в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ. Она находилась глубоко в фундаменте здания, однако ее состояние позволило безопасно извлечь снаряд из грунта.

Ранее в Москве нашли предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ.

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