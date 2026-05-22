На стройке в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ

Строительство жилого комплекса на Полюстровском проспекте временно остановили после обнаружения боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Опасную находку обнаружили во время строительных работ. Ситуацию осложняло то, что рядом со стройкой находятся жилые дома.

На место прибыли специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС. После обследования они установили, что найденный боеприпас — фугасная авиабомба ФАБ-250.

В МЧС уточнили, что бомба находилась глубоко в фундаменте здания, однако ее состояние позволило безопасно извлечь снаряд из грунта.

На время операции людей эвакуировали из опасной зоны. После этого пиротехники подняли авиабомбу, погрузили ее в служебный КамАЗ и вывезли на специальный полигон. Позже боеприпас уничтожили методом контролируемого подрыва.

