Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На стройке в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ

МЧС: стройку ЖК в Петербурге пришлось остановить из-за найденной бомбы ФАБ-250
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Строительство жилого комплекса на Полюстровском проспекте временно остановили после обнаружения боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Опасную находку обнаружили во время строительных работ. Ситуацию осложняло то, что рядом со стройкой находятся жилые дома.

На место прибыли специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС. После обследования они установили, что найденный боеприпас — фугасная авиабомба ФАБ-250.

В МЧС уточнили, что бомба находилась глубоко в фундаменте здания, однако ее состояние позволило безопасно извлечь снаряд из грунта.

На время операции людей эвакуировали из опасной зоны. После этого пиротехники подняли авиабомбу, погрузили ее в служебный КамАЗ и вывезли на специальный полигон. Позже боеприпас уничтожили методом контролируемого подрыва.

До этого жители Бурятии обнаружили на своем участке снаряд. Прибывшие на место специалисты выяснили, что это был 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, на нем заметили следы коррозии.

Ранее снаряд времен ВОВ раскопали в российской деревне.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!