Эксперт объяснил, почему аттракционы могут ломаться даже при регулярных проверках

Зачастую причиной нештатных ситуаций на аттракционах является не отказ оборудования, а человеческий фактор. Об этом в интервью РИАМО сообщил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. К примеру, критически важные узлы могут проверяться несвоевременно. Бывает и так, что посетители парков сами совершают действия, приводящие к возникновению опасных ситуаций, отметил эксперт.

«Сам аттракцион, если он исправен, проходит обязательную сертификацию. Он не может быть допущен к эксплуатации без подтверждения соответствия техническому регламенту. Если на рынке вдруг появляется аттракцион, который не прошел необходимые процедуры, то это очень большая редкость», — сказал Родионов.

Когда парк допускает аттракцион к проверке, он уже должен быть полностью подготовлен и иметь все необходимые разрешительные документы, добавил он.

В начале июня в Туве из-за поломки аттракциона зажало двух человек в подвесном кресле.

Пострадавших удалось вызволить. В МЧС уточнили, что их возраст — 17 и 18 лет. Один госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказали помощь в травмпункте.

Ранее в США студенты четыре часа провисели вниз головой на сломанном аттракционе.