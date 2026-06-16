Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Эксперт объяснил, почему аттракционы могут ломаться даже при регулярных проверках

Инженер Родионов: часто аттракционы ломаются из-за человеческого фактора
Christoph Reichwein/Global Look Press

Зачастую причиной нештатных ситуаций на аттракционах является не отказ оборудования, а человеческий фактор. Об этом в интервью РИАМО сообщил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. К примеру, критически важные узлы могут проверяться несвоевременно. Бывает и так, что посетители парков сами совершают действия, приводящие к возникновению опасных ситуаций, отметил эксперт.

«Сам аттракцион, если он исправен, проходит обязательную сертификацию. Он не может быть допущен к эксплуатации без подтверждения соответствия техническому регламенту. Если на рынке вдруг появляется аттракцион, который не прошел необходимые процедуры, то это очень большая редкость», — сказал Родионов.

Когда парк допускает аттракцион к проверке, он уже должен быть полностью подготовлен и иметь все необходимые разрешительные документы, добавил он.

В начале июня в Туве из-за поломки аттракциона зажало двух человек в подвесном кресле.

Пострадавших удалось вызволить. В МЧС уточнили, что их возраст — 17 и 18 лет. Один госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказали помощь в травмпункте.

Ранее в США студенты четыре часа провисели вниз головой на сломанном аттракционе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!