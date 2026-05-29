В США студенты четыре часа провисели вниз головой на сломанном аттракционе

Студенты застряли на аттракционе Iron Shark в Техасе

В США восемь студентов несколько часов провисели вниз головой на сломанном аттракционе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Восемь американских студентов четыре часа провисели головой вниз на высоте 30 метров — они застряли на аттракционе Iron Shark в Техасе», — сказано в посте.

Сотрудникам парка Pleasure Pier пришлось вызывать спасателей. Информация о пострадавших не приводится.

До этого в Стерлитамаке поход в парк аттракционов на день рождения закончился для 12-летнего ребенка больницей. Мальчик пришел на праздник к другу. На одном из аттракционов его попросили пересесть в другую кабинку. В момент, когда школьник отправился к соседней «ракушке», сеанс уже начался. В результате ребенка зажало между конструкциями и протащило по механизму.

У пострадавшего диагностировали серьезные травмы, среди которых – перелом позвоночника и оторванные пальцы на ноге. Пациента госпитализировали санавиацией в медучреждение. По словам медиков, мальчик минимум полгода не сможет ходить.

Ранее в Китае 16-летняя туристка упала с популярного аттракциона на высоте 168 метров.

 
