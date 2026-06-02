Неисправный аттракцион в Туве зажал двоих подростков

В Туве спасатели МЧС России освободили двоих молодых людей, которые застряли на неисправном аттракционе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, в Национальном парке из-за поломки аттракциона зажало двух человек в подвесном кресле. На место выехали пять спасателей на одной машине.

Пострадавших удалось вызволить. В ведомстве уточнили, что их возраст — 17 и 18 лет. Один госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказали помощь в травмпункте.

До этого в Стерлитамаке поход в парк аттракционов на день рождения закончился для 12-летнего ребенка попаданием в больницу. Мальчика зажало между конструкциями и протащило по механизму. Очевидцы утверждают, что доставать школьника пришлось с помощью болгарки — аттракцион распиливали прямо на месте. У пострадавшего диагностировали перелом позвоночника и оторванные пальцы на ноге. Пациента госпитализировали санавиацией. По словам медиков, мальчик минимум полгода не сможет ходить.

Ранее в США студенты четыре часа провисели вниз головой на сломанном аттракционе.