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Общество

Стали известны новые детали убийства российского художника в Польше

RMF FM: трех человек задержали после убийства россиянина в Бяла-Подляске
Global Look Press

В Польше задержали трех человек в рамках расследования убийства российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков). Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным издания, задержанные могут быть связаны с произошедшим, однако предполагаемого убийцу правоохранителям пока найти не удалось. Среди задержанных оказался мужчина, занимающийся перевозкой людей.

Как отмечает RMF FM, к поискам главного подозреваемого подключились сотрудники криминального отдела воеводского управления полиции в Люблине.

Россиянин погиб во время стрельбы на улице в городе Бяла-Подляска. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени на улице Королевы Ядвиги в районе крупного жилого комплекса. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось.

По информации телеканала wPolsce24, погибшим оказался 44-летний художник Семен Скрепецкий. После происшествия полиция перекрыла улицы города, выставила кордоны на выездах и начала масштабные поисковые мероприятия.

Телеканал также сообщил, что по подозрению в причастности к преступлению был задержан гражданин Белоруссии. По его данным, мужчину задержали возле белорусского консульства.

Согласно неофициальной информации wPolsce24, Скрепецкий имел статус политического беженца и критиковал действующую российскую власть.

Ранее русская девушка-диджей умерла перед музыкальным фестивалем в Индии.

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