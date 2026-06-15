Россиянин погиб при стрельбе в Польше

Полиция Польши: россиянин погиб во время стрельбы в городе Бяла-Подляска

Гражданин России погиб в ходе уличной стрельбы в польском городе Бяла-Подляска. Об этом в социальной сети X сообщила полиция Люблинского воеводства Польши.

По ее информации, 44-летний умер в результате выстрелов из огнестрельного оружия, которые были произведены около 10:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Королевы Ядвиги.

Как говорится в сообщении, личность и мотивы нападавшего пока не установлены. В настоящее время продолжается операция по его задержанию.

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