Врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться летом

Летом в период сильной жары стоит отказаться от жирной, жареной и острой еды, поскольку она создает критическую нагрузку на организм и может вызвать проблемы с терморегуляцией и артериальным давлением. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль.

По ее словам, опасность могут представлять специи и соль, первые стимулируют потоотделение и провоцируют потерю влаги. Избыток соленых продуктов может привести к застою жидкости в тканях. Кроме того, опасность представляют сладости и напитки с высоким содержанием сахара, которые усугубляют жажду и перегружают выделительную систему.

«Любые сладкие напитки — газированные, соки, морсы с добавлением сахара — только усиливают жажду. В результате человек выпивает гораздо больше жидкости, чем требуется организму, что приводит к задержке воды и отекам. А это крайне вредно как для сердечно-сосудистой системы, так и для выделительной, создавая дополнительную нагрузку на почки», — подчеркнула Дюваль.

Нутрициолог и тренер по здоровому образу жизни Татьяна Фадеева до этого рассказала «Газете.Ru», что в жаркое время года важно поддерживать баланс минералов и не ограничиваться только увеличением потребляемой жидкости. Также она рекомендовала включать в свой рацион овощи, которые содержат много воды, калия и антиоксидантов и помогают поддерживать водно-солевой баланс: огурцы, томаты, болгарский перец, кабачки, сельдерей и листовая зелень.

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