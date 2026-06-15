Москвичам рассказали, когда наступит пик жары

Пик жары в Москве в 2026 году придется на июль. Об этом рассказала старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Специалист напомнила, что июль является самым теплым месяцем в году и статистически именно в этом месяце высока вероятность экстремально высоких температур.

Между тем нужно понимать, что год от года «температурный ход» может отличаться от средних климатических значений.

До этого метеоролог Юрий Варакин сообщил, что атмосферный фронт с Запада, который ухудшил погоду в Москве и области, к концу недели покинет регион и на выходных снова станет тепло. По его словам, сейчас настраивается «грибная погода», а потом можно будет брать будет «брать лукошки, сапожки, мазь от комаров» и отправляться на «тихую охоту».

Ранее москвичам рассказали, когда можно открывать купальный сезон.