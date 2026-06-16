Врач назвала необычные полезные свойства окрошки

Окрошка поможет улучшить репродуктивную функцию и замедлить старение, а также обеспечит организм клетчаткой за счет содержания большого количества овощей и зелени. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, клетчатка является кормом для «хороших» бактерий, которые вырабатывают вещества, защищающие от сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они обеспечивают нормальную работу нервных клеток. Редис в составе блюда полезен для репродуктивной функции и улучшает пищеварение, зеленый лук — замедляет старение и способствует омоложению клеточных митохондрий, добавила врач.

«А яйца содержат эталонный белок, который отлично усваивается. Он необходим для поддержания мышечной ткани и нормальной работы иммунной системы. К тому же желток богат витамином D и холином – предшественником ацетилхолина, защищающего печень и улучшающего мыслительные процессы», — отметила Соломатина.

Медиаплатформа Food.ru и торговая сеть «Пятерочка» по итогам исследования сообщили «Газете.Ru», какие рецепты окрошки оказались самыми востребованными. В 2025 году россияне посмотрели рецепты окрошки свыше 440 тысяч раз. Наибольший спрос по-прежнему у традиционных способов приготовления: варианты на кефире и квасе набрали 116 тысяч и 78 тысяч просмотров соответственно.

Ранее россиянам объяснили, сколько можно хранить окрошку, чтобы не отравиться.