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Общество

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта на ж/д в Ярославской области

ФСБ: жителя Рыбинска заподозрили в подготовке теракта на железной дороге
ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры в Ярославской области. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.

По данным УФСБ, по подозрению в противоправной деятельности задержан житель Рыбинска, который, как утверждается, действовал в интересах украинских спецслужб.

В ведомстве сообщили, что в ходе длительной оперативной разработки был выявлен мужчина, причастный к деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры региона. Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько эпизодов его противоправной деятельности.

В ФСБ заявили, что благодаря проведенным мероприятиям удалось предотвратить теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры Ярославской области.

До этого федеральная служба безопасности опубликовала в сети видео задержания агента СБУ, готовившего теракт против российского военнослужащего в Москве. Российские спецслужбы задержали мужчину в квартире, где были обнаружены пистолет, глушитель и боезапас. Им оказался иностранец 1990 года рождения. Он уже дал признательные показания, уточнив, что по собственному желанию вышел на связь с украинскими спецслужбами.

Ранее жителя Хабаровского края осудили на 23 года за попытку теракта.

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