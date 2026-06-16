ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта на ж/д в Ярославской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры в Ярославской области. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.

По данным УФСБ, по подозрению в противоправной деятельности задержан житель Рыбинска, который, как утверждается, действовал в интересах украинских спецслужб.

В ведомстве сообщили, что в ходе длительной оперативной разработки был выявлен мужчина, причастный к деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры региона. Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько эпизодов его противоправной деятельности.

В ФСБ заявили, что благодаря проведенным мероприятиям удалось предотвратить теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры Ярославской области.

До этого федеральная служба безопасности опубликовала в сети видео задержания агента СБУ, готовившего теракт против российского военнослужащего в Москве. Российские спецслужбы задержали мужчину в квартире, где были обнаружены пистолет, глушитель и боезапас. Им оказался иностранец 1990 года рождения. Он уже дал признательные показания, уточнив, что по собственному желанию вышел на связь с украинскими спецслужбами.

Ранее жителя Хабаровского края осудили на 23 года за попытку теракта.