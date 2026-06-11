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ФСБ показала кадры задержания агента Киева, готовившего теракт в Москве

ФСБ предоставила видео задержания иностранца, готовившего теракт на военного РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала в сети видео задержания агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт на российского военнослужащего. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства, передает РИА Новости.

На кадрах видно, что российские спецслужбы задержали мужчину в квартире, где были обнаружены пистолет, глушитель и боезапас. Им оказался иностранец 1990 года рождения. Он уже дал признательные показания, уточнив, что по собственному желанию вышел на связь с украинскими спецслужбами. По его информации известно, что он был заброшен в Россию в феврале 2026 года, чтобы устроить теракт.

Для осуществления этого плана он по указанию куратора изъял из тайника пистолет с глушителем и 16 патронов, а затем осуществил разведку по адресам проживания военнослужащего одного из подразделений Минобороны в Москве. В СБУ после слежки ему дали задание ликвидировать военного, но потом изменили задачу, потребовав спрятать пистолет и вылететь в Республику Молдову для обучения по сборке бомбы, чтобы в дальнейшем применить ее для устранения данного человека.

Ранее юношу приговорили к 15 годам колонии за подготовку нападения на школу в Удмуртии.

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