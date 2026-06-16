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Общество

Школьник не выжил, пытаясь переплыть водоем в Омской области

В Омской области школьник не выжил, пытаясь переплыть водоем
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Омской области 11-летний мальчик попытался переплыть водоем и ушел под воду. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 июня в котловане, расположенном в селе Красноярка Щербакульского района. Школьник гулял там в компании ровесников, взрослых рядом не было. В какой-то момент он решил переплыть водоем и ушел под воду. В результате ребенок не выжил.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают прочие детали и обстоятельства случившегося.

До этого семилетний мальчик едва не ушел под воду на глазах у бабушки в Татарстане. Дежурившие на месте сотрудники экстренных служб вытащили ребенка на берег.

Ранее юноша ушел под воду и не выжил на озере в Брянске.

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