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Общество

Юноша ушел под воду и не выжил на озере в Брянске

В Брянске юноша ушел под воду на озере и не выжил
Pixabay

В Брянске 18-летний молодой человек не выжил во время купания в озере. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 июня в Бежицком районе. Юноша плавал в искусственном водоеме «Орлик-1» и ушел подводу, выплыть ему не удалось.

Следователь уже осмотрел место происшествия, по факту случившегося организовали процессуальную проверку. В данный момент правоохранители ищут свидетелей и очевидцев случившегося.

До этого 17-летний подросток ушел под воду на озере во Всеволожском районе Ленинградской области и не выжил. Люди на берегу в оцепенении наблюдали за поисками несовершеннолетнего. Водолазы и спасатели обследовали дно, нашли юношу и вытащили его из воды.

Ранее кубанская школьница, не умеющая плавать, ушла под воду во время прогулки на сапборде.

 
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