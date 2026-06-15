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Общество

Половина россиян планируют провести лето на даче

Половина россиян хотят провести это лето на даче
Shutterstock

Половина (51%) россиян признались, что хотят провести это на даче, следует из опроса ТСТН, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки.

Еще 41% участников опроса останутся на лето в городе, а 3% и 4% планируют снять или купить дачу в этом году. Интересно, что только четверть респондентов считает, что аренда дачи им по карману, другие 75% полагают, что снимать дачу на лето – слишком дорогое удовольствие.

Однако большинство россиян – 59% предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Среди наиболее ценных преимуществ дачи участники выделяют свежий воздух и возможность жарить шашлыки (40%), возможность выращивать и собирать урожай (32%), а также релакс-атмосферу (28%).

«Массовый отъезд россиян на дачу на все лето – это не просто традиция, а рациональный выбор для тех, кто находится в условиях постоянного шума мегаполиса. Городские жители ищут здесь не только экологическую передышку, восстановление эмоционального фона через труд на земле, но и снижение затрат на продолжительный летний отдых для всей семьи. Мы сейчас отмечаем рост спроса на товары для строительства и ремонта загородных домов именно в розничном сегменте», — прокомментировал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

Ранее выяснилось, сколько россияне готовы потратить на дачный комфорт.

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