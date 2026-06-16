Диетолог ответила, сколько раз в день лучше есть после 55 лет

Диетолог Дианова: после 55 лет важно есть четыре раза в день

После 55 лет людям важно есть четыре раза в день, к основным приемам пищи стоит добавить перекус. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог Нурия Дианова.

«Обмен веществ замедляется заметнее. Чтобы избежать тяжести в желудке и переедания на ночь, режим может быть скорректирован до трех небольших приемов пищи с одним легким перекусом (например, стакан кефира или овощной салат)», — отметила эксперт.

По ее словам, так можно будет поддержать стабильный уровень энергии в течение дня и не создавать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Диетолог порекомендовала людям старше 55 лет не допускать слишком длинных голодных пауз, особенно при сахарном диабете, инсулинорезистентности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, проблемах с желчным пузырем, приеме лекарств и склонности к слабости или головокружению.

На завтрак Дианова посоветовала выбирать легкие продукты, например, кашу, творог, яйцо, йогурт, цельнозерновой тост или фрукт.

Врач-диетолог клиники «К+31» на Лобачевского Анна Шейфер до этого говорила, что прием пищи в позднее время может отразиться на обмене веществ и качестве сна. При этом роль позднего ужина в наборе веса зачастую переоценивается.

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