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Россиян призвали не считать мороженое полноценным приемом пищи

Диетолог Пристанский: мороженое нельзя считать полноценным приемом пищи
Fikimkai/Shutterstock/FOTODOM

Мороженое не стоит считать полноценным приемом пищи. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. По его словам, съев несколько порций холодного десерта можно закрыть суточную норму калорий, однако полезных веществ организм практически не получит.

«Если патологически у человека не хватает белка, у него высокий кортизол, ему часто хочется чего-нибудь вкусненького. Лучше не замещать белковую пищу десертами, иначе можно потерять важный «строительный материал» для тела и гормонов», — отметил специалист.

Мороженое же является источником простых углеводов, добавил он.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого предупреждал, что мороженое следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом, непереносимостью лактозы, ожирением, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ.

Ранее россиянам напомнили об опасности ледяных напитков в жару.

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