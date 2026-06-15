Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 500 метров

Туман с видимостью 100-500 метров ожидается в Москве в понедельник ночью

Туман с видимостью 100-500 метров ожидается местами в Москве, он продлится до 07:00 понедельника. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ со ссылкой на Росгидромет.

В ведомстве рекомендуют москвичам не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными, а при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров. Также пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Накануне период жары в Москве сменили ливни, местами в Московском регионе выпал град. Осадки вызвали подтопления: так, машинам пришлось «плыть» по Ленинградскому и Кутузовскому проспектам, затопило и Новый Арбат. Некоторые горожане оказались в автобусах, где по проходам лились потоки воды, а другие не испугались и стали купаться прямо на затопленных улицах.

По прогнозам, сложная ситуация в регионе сохранится до 19 июня, при этом температура воздуха в течение недели не превысит 23°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал «незабудковый» июнь на большей части Русской равнины — когда температура с трудом будет достигать нормы.

Ранее жара в Москве и Подмосковье повторила суточный рекорд, установленный 28 лет назад.